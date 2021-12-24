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Galatasaray'da İrfan Can Eğribayat transferi için harekat başlıyor!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci arayışına giren Galatasaray'da aranan isim bulundu. Buna göre Cimbom, Göztepeli İrfan Can Eğribayat için düğmeye basıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 06:50
Galatasaray'da İrfan Can Eğribayat transferi için harekat başlıyor!

Fernando Muslera'nın sakatlığı ve geri dönüş tarihinin belli olmaması Galatasaray'ı zor durumda bıraktı. Sarı-kırmızılı takım, Muslera'nın yokluğunda kaleyi İsmail Çipe'ye teslim ederken, 26 yaşındaki oyuncu kalede güven vermedi. Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarına ilk 11'de sahaya çıkan İsmail Çipe, ağlarında 3 gol gördü.

Sarı kırmızılı takım, ara transfer döneminde kale bölgesini güçlendirmek için kolları sıvadı. Galatasaray'ın kaleci listesinin başında İrfan Can Eğribayat yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, genç kaleci için Göztepe ile masaya oturacak. Olmazsa Giresun'dan Okan Kocuk geri çağrılacak. Ayrıca tecrübeli bir yabancı isim de gündeme gelebilir.

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