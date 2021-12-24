Galatasaray'da İrfan Can Eğribayat transferi için harekat başlıyor!

Fernando Muslera'nın sakatlığı ve geri dönüş tarihinin belli olmaması Galatasaray'ı zor durumda bıraktı. Sarı-kırmızılı takım, Muslera'nın yokluğunda kaleyi İsmail Çipe'ye teslim ederken, 26 yaşındaki oyuncu kalede güven vermedi. Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarına ilk 11'de sahaya çıkan İsmail Çipe, ağlarında 3 gol gördü.



Sarı kırmızılı takım, ara transfer döneminde kale bölgesini güçlendirmek için kolları sıvadı. Galatasaray'ın kaleci listesinin başında İrfan Can Eğribayat yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, genç kaleci için Göztepe ile masaya oturacak. Olmazsa Giresun'dan Okan Kocuk geri çağrılacak. Ayrıca tecrübeli bir yabancı isim de gündeme gelebilir.