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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün Frenkie de Jong ile poz verdi

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün'ün Barcelona'nın orta saha oyuncusu Frenkie de Jong ile birlikte poz verdi. Işıtan Gün'ün Frenkie de Jong ile çektirdiği fotoğraf taraftarı heyecanlandırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 12:05
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün Frenkie de Jong ile poz verdi

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Hollanda kulübü Fortuna Sittard'in başkanı Işıtan Gün Barcelona'nın orta saha oyuncusu Frenkie de Jong ile poz verdi.

TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Hollandalı oyuncu ile fotoğraf çekilen Galatasaray yöneticisi Gün taraftarın aklına acaba Frenkie de Jong sarı-kırmızılı takıma gelir mi sorusunu getirdi. Jong Ajax'ta gösterdiği başarılı performansın ardından 2019 senesinde Barcelona'ya 75 milyon euro'su peşin, 11 milyon euro'su da bonuslardan oluşan bir bonservis bedeliyle transfer olmuştu.Geçtiğimiz günlerde Barcelona'nın Hollandalı yıldız oyuncu için iyi bir teklif gelmesi halinde satılabileceği iddiaları gündeme gelmişti.


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