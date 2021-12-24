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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Vitor Pereira sistemi! Antalyaspor maçında...

Süper Lig'de 7 maçtır galibiyet yüzü göremeyen ve lider Trabzonspor'un 21 puan gerisine düşen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sistemi değiştirme kararı aldı. Beklerden verim alamadığını düşünen Terim, Antalyaspor karşısına 3'lü savunmayla çıkmayı planlıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 09:37
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Vitor Pereira sistemi! Antalyaspor maçında...

Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'a 2-0 mağlup olarak galibiyet hasreti 7 maça çıkan Galatasaray'da radikal değişiklikler kapıda...

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Vitor Pereira sistemi! Antalyaspor maçında...

Takımın kötü gidişatına son vermek isteyen teknik direktör Fatih Terim, çare aramaya devam ediyor. Terim'in, son oynanan Adana Demirspor maçında özellikle beklerin performansından memnun kalmadığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Vitor Pereira sistemi! Antalyaspor maçında...

Demirspor maçında Oğulcan'ı sağ, Ömer Bayram'ı ise sol kanada koyan Terim bu kez daha farklı bir rotasyon üzerinde çalışıyor. Kanat beklerinin takıma katkısı olmadığını düşünen Terim, Antalyaspor karşısına beksiz çıkmayı düşünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Vitor Pereira sistemi! Antalyaspor maçında...

Deneyimli çalıştırıcı, Marcao ve Nelsson'un yanına Alpaslan'ı da koyarak defansı üçlemeyi düşünüyor. Terim böylece, Fenerbahçe'de çok eleştirilen Vitor Pereira'nın 3'lü sistemine dönecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Vitor Pereira sistemi! Antalyaspor maçında...

Fatih Terim, orta sahada ise Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Feghouli ve Morutan'la farklı bir diziliş deneme kararı aldı.

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