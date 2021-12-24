GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Vitor Pereira sistemi! Antalyaspor maçında...

Süper Lig 'in 18. haftasında Adana Demirspor'a 2-0 mağlup olarak galibiyet hasreti 7 maça çıkan Galatasaray 'da radikal değişiklikler kapıda...

Demirspor maçında Oğulcan'ı sağ, Ömer Bayram'ı ise sol kanada koyan Terim bu kez daha farklı bir rotasyon üzerinde çalışıyor. Kanat beklerinin takıma katkısı olmadığını düşünen Terim, Antalyaspor karşısına beksiz çıkmayı düşünüyor.