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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Kurzawa transferinde rakip çıktı

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde yer alan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda gündeme PSG'den ayrılması beklenen Kurzawa gelmişti. İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin ardından Fransız futbolcuya bir talip daha çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 08:48 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 09:13
KEMAL TAMTÜRK
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Kurzawa transferinde rakip çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak son 16'ya kalan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan isimlerin başında ise Layvin Kurzawa geliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Kurzawa transferinde rakip çıktı

Fransız devi PSG, ocak ayındaki transfer döneminde Layvin Kurzawa ile yollarını ayırmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Kurzawa transferinde rakip çıktı

Galatasaray'ın devrede olduğu yıldız futbolcu için flaş bir iddia daha gündeme geldi.

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