GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Kurzawa transferinde rakip çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak son 16'ya kalan Galatasaray 'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan isimlerin başında ise Layvin Kurzawa geliyor.

Galatasaray'ın devrede olduğu yıldız futbolcu için flaş bir iddia daha gündeme geldi.