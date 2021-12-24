GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a Kurzawa transferinde rakip çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak son 16'ya kalan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan isimlerin başında ise Layvin Kurzawa geliyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak son 16'ya kalan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan isimlerin başında ise Layvin Kurzawa geliyor.
Fransız devi PSG, ocak ayındaki transfer döneminde Layvin Kurzawa ile yollarını ayırmak istiyor.
Galatasaray'ın devrede olduğu yıldız futbolcu için flaş bir iddia daha gündeme geldi.
Fransız basınında yer alan haberde, Layvin Kurzawa için Napoli'nin ardından Lazio'nun da devreye girdiği iddia edildi.
2024 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan 29 yaşındakii sol bek bu sezon sadece 9 dakika forma giydi.