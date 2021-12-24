GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na devlerin takibinde! Antalyaspor maçında... (GS spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda bu sezon gösterdiği perfromansla devlerin gözdesi haline gelen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak haberler gelmeye devam ediyor.

Performansıyla birçok Avrupa ekibinin dikkatini çeken ve transfer gündeminden de düşmeyen Kerem Aktürkoğlu, futboluyla beğeni topluyor.