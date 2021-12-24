GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu devlerin takibinde! Antalyaspor maçında... (GS spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda bu sezon gösterdiği perfromansla devlerin gözdesi haline gelen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak haberler gelmeye devam ediyor.
Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda bu sezon gösterdiği perfromansla devlerin gözdesi haline gelen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak haberler gelmeye devam ediyor.
Performansıyla birçok Avrupa ekibinin dikkatini çeken ve transfer gündeminden de düşmeyen Kerem Aktürkoğlu, futboluyla beğeni topluyor.
Hürriyet'in haberine göre; özellikle Avrupa kupalarında 3 gol, 4 asistle oyna yan milli futbolcuyu 1-0'lık skorla kaybedilen Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında tribünden takip ettiği belirtilen İtalyan ekibi Roma ile Fransız temsilcisi Lyon'un yetkililerinin yarın iç sahada yapılacak olan Antalyaspor karşılaşmasında da Kerem Aktürkoğlu'nu tribünden izleyecekleri öğrenildi. Kerem'in piyasa değeri 6 milyon Euro.