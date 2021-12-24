GALATASARAY HABERİ: 5 futbolcu için çılgın plan! Burak Elmas ve Fatih Terim... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider tamamlayan, Süper Lig'de ise oldukça kötü bir performans sergileyen Galatasaray'da idareciler ocak ayı transfer ve tescil dönemi öncesi çalışmalarını hızlandırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider tamamlayan, Süper Lig'de ise oldukça kötü bir performans sergileyen Galatasaray'da idareciler ocak ayı transfer ve tescil dönemi öncesi çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-kırmızılı takımda kurmaylar, transfer döneminde takımdan ayrılması muhtemel olan Marcao'nun bonservis bedelini belirledi. İşte Brezilyalı savunmacı için istenilecek olan rekor bedel...
Galatasaray'da son dönemde yaşanan istifalara Ahu Özyurt da eklendi. Burak Elmas'ın başkan seçilmesinden sonra iletişim direktörü olarak göreve başlayan Özyurt sosyal medya hesabından şu açıklamayı yayınladı:
"Sayın Başkan Burak Elmas'ın davetiyle gelmiştim. Yönetimimizin elini rahatlatmak gerek. Galatasaray'a hizmet onurdur ve ünvan gerekmez. Her dakikası için bütün çalışma arkadaşlarıma minnettarım. Hatam olduysa affola. Aslolan Galatasaray'dır."