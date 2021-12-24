Haberler Galatasaray En iyi ‘Sarı-Kırmızı Kareler’ sergilendi

En iyi ‘Sarı-Kırmızı Kareler’ sergilendi

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen "Sarı Kırmızı Kareler" yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 06:50
En iyi ‘Sarı-Kırmızı Kareler’ sergilendi
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen "Sarı Kırmızı Kareler" yarışmasının ödül töreni yapıldı. Nef Stadı'ndaki törene katılan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 68 başvuru arasından seçilen 12 fotoğraftan oluşturulan sergiyi gezdi. Tören, ödüllerin takdiminin ardından sona ererken GSYİAD Başkanı Hatipoğlu, "Yarışmaya katılan ve ödül alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Emekleri için Türk sporu ve Galatasaray Eleştirilere yanıt veren Elmas, "Ne kadar adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
DİĞER
Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı! "Hiç vazgeçmeyecek bir Beşiktaş olacak"
75 yaşındaki Ajda Pekkan'a duygulandıran ödül! Pekkan, Bodrum'un kültür ve sanat elçisi oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor