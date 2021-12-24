En iyi ‘Sarı-Kırmızı Kareler’ sergilendi

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen "Sarı Kırmızı Kareler" yarışmasının ödül töreni yapıldı. Nef Stadı'ndaki törene katılan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 68 başvuru arasından seçilen 12 fotoğraftan oluşturulan sergiyi gezdi. Tören, ödüllerin takdiminin ardından sona ererken GSYİAD Başkanı Hatipoğlu, "Yarışmaya katılan ve ödül alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Emekleri için Türk sporu ve Galatasaray Eleştirilere yanıt veren Elmas, "Ne kadar adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.