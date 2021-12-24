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Cimbom'a yeni sistem

Fatih Terim kötü gidişatı durdurmak için çare aramaya devam ediyor. 2-0 kaybedilen Demirspor maçında Oğulcan'ı sağ, Ömer Bayram'ı sol kanada koyan Terim bu kez daha farklı bir rotasyon üzerinde çalışıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 06:50
Cimbom'a yeni sistem
Fatih Terim kötü gidişatı durdurmak için çare aramaya devam ediyor. 2-0 kaybedilen Demirspor maçında Oğulcan'ı sağ, Ömer Bayram'ı sol kanada koyan Terim bu kez daha farklı bir rotasyon üzerinde çalışıyor. Kanat beklerinin takıma katkısı olmadığını düşünen Terim, Antalyaspor karşısına beksiz çıkmayı düşünüyor. Deneyimli çalıştırıcı, Marcao ve Nelsson'un yanına Alpaslan'ı da koyarak defansı üçlemeyi düşünüyor. Orta sahada ise Berkan, Emre, Feghouli ve Morutan'la farklı bir sistem deniyor.
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