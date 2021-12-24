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Başkan Elmas: Vazgeçmeyiz

Eleştirilere yanıt veren Elmas, “Ne kadar adına teşekkür ediyorum” diye konuştu. eleştiri olursa olsun, vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray’ın geleceğini düşünüyoruz” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 06:50
Başkan Elmas: Vazgeçmeyiz
Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Fatih Terim kadar Başkan Burak Elmas da eleştirilerin odağında yer alırken Elmas, Galatasaray'ın geleceğini düşünerek hareket ettiklerini söyledi. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) düzenlediği "Sarı Kırmızı Kareler" yarışmasının ödül töreninde konuşan Elmas, Son dönemde artan eleştirilere rağmen vazgeçmeyeceklerini söyleyen Elmas, "Ne kadar eleştiri olursa olsun, vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz" dedi. Elmas, "Galatasaray'ın, sürdürülebilir başarılarla dolu geleceğini kurmak için buraya geldik. Popüler olma, dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok" ifadesini kullandı.
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