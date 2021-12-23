SPOR HABERİ - Galatasaray'da Yunus Akgün pişmanlığı! "25 milyon Euro verdik..."

Galatasaray'ın Adana Demirspor'a 2-0 kaybettiği maçta golleri sarı-kırmızılılardan kiralık olarak giden Yunus Akgün kaydetmişti. Genç oyuncunun performansı üzerine Galatasaraylılar "25 milyon euro verdik bizde böyle bir adam yok. Yunus neden bizde oynamıyor ki?" ifadelerini kullandılar. Sezon başında kanada Barış Alper Yılmaz, Olimpiu Morutan gibi isimler alınsa da hiçbiri Yunus kadar olamadı. 21 yaşındaki yıldız bu sezon 5 gol atıp 2 asist yaptı. Romanya'dan yüksek bonservis ile alınan Morutan 3 gol, 2 asist ile oynuyor. Barış Alper Yılmaz ise henüz skora etki edemedi.