Muriqi ve Aanholt takası için ilk adım

Galatasaray, devre arasında forvet transferi de düşünüyor. UEFA finaline taşıyacak golcüyü kadroya katmak isteyen sarı-kırmızılıların ilk hedefi Vedat Muriqi. Son dönemde Muriqi-van Aanholt takası sıkça konuşulurken Corriere Dello Sport konuyu sayfalarına taşıdı. Haberde, "van Aanholt, yaz aylarında kulübe bedelsiz katıldı. Muriqi, İtalya'da başarılı olamadı. O da Türkiye'de kendisini gösteremedi. Bu nedenle Galatasaray takas teklif etti" denildi.

GOL ATAMADI

Lazio ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Muriqi, bu sezon tüm müsabakalarda toplam 313 dakika forma giydi. Tek gol katkısı Torino ile 1-1 berabere kaldıkları maçta yaptığı asist oldu. Bu nedenle İtalya'da gözden düştü.