Galatasaray'da Yunus Akgün gerçeği ortaya çıktı! 'Kal' bile denilmedi

Kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da önceki gece attığı 2 golle Galatasaray'ı yıkan Yunus Akgün, sarı-kırmızılı camiada gündemin ilk sırasına oturdu... Geçtiğimiz yaz büyük umutlarla Florya'ya dönen ancak taktik çalışmalarda yedek takıma bile alınmayan 2000 doğumlu genç yetenek, Oğulcan Çağlayan davasında Çaykur Rizespor'a gönderilmeye çalışıldı. Tekrar Adana Demirspor'a kiralık gitmeyi tercih eden Yunus'a Galatasaray'da 'kal' diyen kimse olmadı.

Barış Alper Yılmaz için Keçiörengücü'ne 18 milyon TL ödeyen sarı-kırmızılı yönetim, Morutan'a da 4 milyon Euro'nun (56 milyon TL) üzerinde yatırım yaptı. Aslan, Kerem dışındaki hücum oyuncularından beklediği katkıları alamazken Adana Demir'de futboluyla büyüleyen Yunus Akgün, bu sezon 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.