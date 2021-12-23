Galatasaray'da Yunus Akgün gerçeği ortaya çıktı! 'Kal' bile denilmedi

Kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da önceki gece attığı 2 golle Galatasaray'ı yıkan Yunus Akgün, sarı-kırmızılı camiada gündemin ilk sırasına oturdu... Geçtiğimiz yaz büyük umutlarla Florya'ya dönen ancak taktik çalışmalarda yedek takıma bile alınmayan 2000 doğumlu genç yetenek, Oğulcan Çağlayan davasında Çaykur Rizespor'a gönderilmeye çalışıldı. Tekrar Adana Demirspor'a kiralık gitmeyi tercih eden Yunus'a Galatasaray'da 'kal' diyen kimse olmadı.
Barış Alper Yılmaz için Keçiörengücü'ne 18 milyon TL ödeyen sarı-kırmızılı yönetim, Morutan'a da 4 milyon Euro'nun (56 milyon TL) üzerinde yatırım yaptı. Aslan, Kerem dışındaki hücum oyuncularından beklediği katkıları alamazken Adana Demir'de futboluyla büyüleyen Yunus Akgün, bu sezon 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
DÖNÜŞÜ GARANTİ
Sabah'ın haberine göre Emre Akbaba, Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor'un yer aldığı kiralık oyunculardan Galatasaray'a dönmesi kesinleşen ilk isim Yunus oldu. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, iki sene daha sözleşmesinin bulunduğu sarı-kırmızılı takıma sezon sonunda kalıcı olarak gelecek.