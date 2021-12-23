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Galatasaray'da Yunus Akgün gerçeği ortaya çıktı! 'Kal' bile denilmedi

Galatasaray'da son dakika haberi... Geçen yaz büyük umutlarla Florya’ya dönen 21 yaşındaki yıldız isim Yunus Akgün, taktik çalışmalara alınmadı. Rize’ye gönderilmek istenince oynayamayacağını anlayıp kiralık olarak tekrar Adana Demir’e gitti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Galatasaray'da Yunus Akgün gerçeği ortaya çıktı! 'Kal' bile denilmedi

Kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da önceki gece attığı 2 golle Galatasaray'ı yıkan Yunus Akgün, sarı-kırmızılı camiada gündemin ilk sırasına oturdu... Geçtiğimiz yaz büyük umutlarla Florya'ya dönen ancak taktik çalışmalarda yedek takıma bile alınmayan 2000 doğumlu genç yetenek, Oğulcan Çağlayan davasında Çaykur Rizespor'a gönderilmeye çalışıldı. Tekrar Adana Demirspor'a kiralık gitmeyi tercih eden Yunus'a Galatasaray'da 'kal' diyen kimse olmadı.

Galatasaray'da Yunus Akgün gerçeği ortaya çıktı! 'Kal' bile denilmedi

Barış Alper Yılmaz için Keçiörengücü'ne 18 milyon TL ödeyen sarı-kırmızılı yönetim, Morutan'a da 4 milyon Euro'nun (56 milyon TL) üzerinde yatırım yaptı. Aslan, Kerem dışındaki hücum oyuncularından beklediği katkıları alamazken Adana Demir'de futboluyla büyüleyen Yunus Akgün, bu sezon 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da Yunus Akgün gerçeği ortaya çıktı! 'Kal' bile denilmedi

DÖNÜŞÜ GARANTİ
Sabah'ın haberine göre Emre Akbaba, Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor'un yer aldığı kiralık oyunculardan Galatasaray'a dönmesi kesinleşen ilk isim Yunus oldu. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, iki sene daha sözleşmesinin bulunduğu sarı-kırmızılı takıma sezon sonunda kalıcı olarak gelecek.

Galatasaray'da Yunus Akgün gerçeği ortaya çıktı! 'Kal' bile denilmedi

2018-19 sezonunda Galatasaray A Takımı'na çıkan Yunus Akgün, Şampiyonlar Ligi'nde Porto ve Benfica gibi takımlara karşı toplamda 11 dakika süre aldı. İçinde bulunduğu sezonda Türkiye Kupası'nda forma giyen genç oyuncu 6 gol attı. Ancak sonraki sezon U19 takımına gönderilince yerini kaybetti. U19 Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Yunus, Real Madrid'e 1 gol atıp 1 asist gerçekleştirirken, C.Brugge'e de 1 golle klasını gösterdi. Geçen sezon da Adana Demir'e kiralanan başarılı oyuncu, 7 gol-3 asistle Mavi Şimşekler'in Süper Lig'e terfi etmesinde büyük rol oynadı.

Galatasaray'da Yunus Akgün gerçeği ortaya çıktı! 'Kal' bile denilmedi

150 BİN EURO'YA KİRALANDI
Adana Demirspor'a 150 bin Euro karşılığında kiralanan Yunus Akgün'ün sözleşmesinde satın alma opsiyonu yok. Galatasaray performans bonusu koydurduğu Yunus'tan 50 bin Euro daha kazanabilir.

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