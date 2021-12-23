Fatih Terim’e istifa çağrısı!

Sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyetin gelmediği her hafta Twitter'da "Fatih Terim istifa" etiketi açarak İmparator'un gereğini yapmasını istiyor. Bu konu hakkında 30 bini aşkın tweet atıldı. Özellikle 25 milyon euro harcanan sezonda yaşananlar can sıkıyor.

BURAK ELMAS ARKASINDA

Cimbom'da Fatih Terim üzerine oklar çevrilmişken başkan Burak Elmas'ın nasıl pozisyon alacağı merak konusu. Aslan'ın yeni başkanı, yola birlikte çıktığı İmparator ile devam etmek istiyor. Her fırsatta usta hocanın yanında olduğunu belirterek B Planı olmadığını kaydediyor. Antalyaspor maçının sonucu ne olursa olsun Fatih Terim hakkında bir tasarrufu bulunmuyor. Ancak camiada sadece Terim'e değil, Burak Elmas'a da olağanüstü kongre çağrısı yapan bir grup var.

YOKLUĞU ARANIYOR

Fatih Terim aldığı cezalar sebebiyle sık sık takımını yalnız bırakıyor. İmparator'un kulübede olmadığı son 24 maçında Aslan sadece 7 galibiyet çıkarabildi. 10 maç beraberlikle sonuçlanırken, 7 de yenilgi gördü.