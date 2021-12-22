Karanlık dönem

Galatasaray sürekli aşağıya gitmeye devam ediyor... Sarı-kırmızılı ekip, Adana Demirspor deplasmanında da varlık gösteremedi ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Ev sahibi ekibin golleri 53 ve 58. dakikada kiralık gönderdiği Yunus Akgün'den geldi. 16. dakikada Bjarnason'un kaydettiği gol VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılırken Sinan Kurt'un uzatma dakikalarında bir şutu da yan direkten döndü. Bu sonuçla Galatasaray'ın galibiyet hasreti 7 maça yükselirken 24 puanda kaldı. Adana Demirspor ise puanını 29'a yükseltti ve 4. sırada kendisine yer bulmayı başardı.



32 YIL SONRA YENİLDİ

Sahadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray şampiyonluk bir yana düşme hattıyla burun buruna geldi. Lider Trabzonspor'la arasındaki fark 21'e çıkan sarı-kırmızılı ekip, düşme hattından sadece 8 puan önde... Eğer Çaykur Rize kazanırsa fark 5'e düşecek. Galibiyet hasreti 7'ye çıkan Galatasaray deplasmanda oynadığı son 3 karşılaşmada gol atamayarak Fatih Terim yönetiminde en uzun serisini tekrarladı. Cimbom ayrıca, Adana Demirspor'a Eylül 1989'dan bu yana ilk kez yenildi.