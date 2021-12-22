Kalite gerekiyor

G.Saray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan, Adana Demir maçı sonrası çok üzgün olduklarını söylerken transfer sinyali verdi. İyi bir oyun ortaya koyduklarını ama skora çeviremediklerini ifade eden İnan, "Çok düşünüyoruz, çok çalışıyoruz. Az önce hocamızla da konuştuk. Çalışarak gelişemiyorsak, değişerek de gelişebiliriz. Kaliteli oyuncular da gerekiyor gol yapabilmek için... Oyuncularımız var ama bu dönemde bir şekilde bunu başaramıyoruz. Skora çeviremediğimiz için ne söylesek anlamlı gelmiyor. Belki yeni oyuncular gerekebilecek. Bunun üstünde çalışmalarımız var. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.