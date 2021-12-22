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Galatasaray'dan 3 puanlı dönemin en kötü performansı! 1988'den sonra...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada sarı-kırmızılılar rakibine 2-0'lık skorla boyun eğdi. 18 haftada 24 puan toplayan Galatasaray, 3 puanlı sisteme geçilen 1987/88'den bu yana ligin bu aşamalarındaki en düşük puanı toplamış oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 09:56
Galatasaray'dan 3 puanlı dönemin en kötü performansı! 1988'den sonra...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0'lık skorla yenildi.

Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan da galibiyet çıkartamayan sarı-kırmızılılar tarihi bir performansa imza attı.

1987-88'DEN SONRA EN DÜŞÜK PUAN

Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 24 puan toplayan Galatasaray, 3 puanlı sisteme geçilen 1987/88'den bu yana ligin bu aşamalarındaki en düşük puanında kaldı.

SON 3 DEPLASMANDA GOL YOK

Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçında gol atamayan Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki en uzun serisini tekrarladı (Kasım 2002'de 3 maç).

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