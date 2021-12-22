Galatasaray'dan 3 puanlı dönemin en kötü performansı! 1988'den sonra...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0'lık skorla yenildi.

Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan da galibiyet çıkartamayan sarı-kırmızılılar tarihi bir performansa imza attı.

1987-88'DEN SONRA EN DÜŞÜK PUAN

Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 24 puan toplayan Galatasaray, 3 puanlı sisteme geçilen 1987/88'den bu yana ligin bu aşamalarındaki en düşük puanında kaldı.

SON 3 DEPLASMANDA GOL YOK

Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçında gol atamayan Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki en uzun serisini tekrarladı (Kasım 2002'de 3 maç).

