GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan 6 numara hamlesi! Nampalys Mendy... (GS spor haberi)

Galatasaray'da ocak ayı transferi için çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 2 sezondur 6 numara bölgesindeki sorunu çözemeyen sarı-kırmızılılarda, yaz transfer döneminde son anda genç Gustavo Assunçao transferiyle o bölgeye takviye yapılmıştı. Ancak genç futbolcu beklentilerin çok altında kaldı ve çok az süre aldı.
NAMPALYS MENDY YENİDEN GÜNDEMDE
Ajansspor'un derlediği habere göre devre arasında Assunçao ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray'da 6 numara pozisyonu için yeniden Nampalys Mendy gündeme geldi.
32 DAKİKA SÜRE ALDI
Leicester City'de süre almakta zorlanan ve kadroya giremeyen 29 yaşındaki futbolcu için temaslar başladı. Ülkesinin milli takımında da forma giyen Senegalli futbolcu, İngiliz temsilcisinde sadece kupa maçında 32 dakika süre alabildi.