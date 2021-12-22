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GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan 6 numara hamlesi! Nampalys Mendy... (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... 6 numara için arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, listeye sezon başında transferi gerçekleşmeyen Nampalys Mendy'i aldı. Cimbom, bu transfer için yeniden kolları sıvadı. İşte transfere dair tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 10:39
GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan 6 numara hamlesi! Nampalys Mendy... (GS spor haberi)

Galatasaray'da ocak ayı transferi için çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 2 sezondur 6 numara bölgesindeki sorunu çözemeyen sarı-kırmızılılarda, yaz transfer döneminde son anda genç Gustavo Assunçao transferiyle o bölgeye takviye yapılmıştı. Ancak genç futbolcu beklentilerin çok altında kaldı ve çok az süre aldı.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan 6 numara hamlesi! Nampalys Mendy... (GS spor haberi)

NAMPALYS MENDY YENİDEN GÜNDEMDE

Ajansspor'un derlediği habere göre devre arasında Assunçao ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray'da 6 numara pozisyonu için yeniden Nampalys Mendy gündeme geldi.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan 6 numara hamlesi! Nampalys Mendy... (GS spor haberi)

32 DAKİKA SÜRE ALDI

Leicester City'de süre almakta zorlanan ve kadroya giremeyen 29 yaşındaki futbolcu için temaslar başladı. Ülkesinin milli takımında da forma giyen Senegalli futbolcu, İngiliz temsilcisinde sadece kupa maçında 32 dakika süre alabildi.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan 6 numara hamlesi! Nampalys Mendy... (GS spor haberi)

SEZON BAŞI TRANSFERİ YETİŞMEMİŞTİ

Yaz transfer dönemininin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'ın Leicester City'den Nampalys Mendy'nin kiralanması konusunda girişimlerde bulundu. Ancak işlemler yetişmediği için transfer gerçekleşmemişti.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan 6 numara hamlesi! Nampalys Mendy... (GS spor haberi)

"KADER, YAPACAK BİR ŞEY DE YOK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Nampalys Mendy'nin temsilcisi Yacine Ayad "Galatasaray ile Leicester, transferin çarşamba günü gerçekleşmesi için her şeyi denedi. Ancak zaman çok kısaydı, sağlık kontrolleri yetişmedi. Kader, yapacak bir şey de yok." ifadelerini kullanmıştı.

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