Galatasaray Gedson Fernandes'i kiralamak istiyor

Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer döneminde sarı kırmızılı ekibin kapısından dönen Gedson Fernandes'te flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer döneminde sarı kırmızılı ekibin kapısından dönen Gedson Fernandes'te flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fatih Terim yönetimindeki sarı kırmızılı takımda orta sahaya takviye planlanıyor. Yaz transfer döneminde son dakika imzası olan Gustavo Assunçao'dan istenilen performansı alamayan Terim yollarını ayırma kararı aldı.
Benfica takımının kadrosunda yer alan Portekizli futbolcu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Cim Bom'da kiralık olarak geçirmiş, forma giydiği yarım sezonda kalitesiyle geçer not almıştı.
PORTEKİZ BASININDAN FLAŞ İDDİA
Portekiz basınında yer alan haberde Galatasaray'ın Gedson Fernandes için yeniden devreye girdiğini yazdı.
Haberde, sarı-kırmızılıların Portekizli futbolcuyu taksitli satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği iddia edildi.