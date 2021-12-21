Haberler Galatasaray Galatasaray'da maaş krizi! Büyük isyan...

Galatasaray'da maaş krizi! Büyük isyan...

Süper Lig'de 17 hafta sonunda zirvenin 18 puan gerisine düşen Galatasaray'da şimdi de maaş krizi patlak verdi. Sarı-kırmızılılarda aylardır para alamayan futbolcuların olduğu ve bu durumun kulüpte huzursuzluk yarattığı iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 11:04
Galatasaray'da maaş krizi! Büyük isyan...

Galatasaray'da futbolcular aylardır maaş alamamalarına isyan etti. Sarı-kırmızılılarda, aylardır yapılmayan ödemeler nedeniyle oyuncuların kazan kaldırdığı ve büyük huzursuzluğun yaşandığı belirtildi.

Galatasaray'da maaş krizi! Büyük isyan...

Takım içerisinde sadece bazı isimlere ödeme yapıldığı söylentileri ise keyifleri daha da kaçırdı. Özellikle yabancı futbolcular, sözleşmeleri gereği maaşlarını kısa sürede tahsil ederken, yerliler onlara göre çok daha sonradan alıyor.

Galatasaray'da maaş krizi! Büyük isyan...

Başkan Burak Elmas, futbolcularla yaşanan bu sıkıntı nedeniyle pazar günü Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti, oyuncularla bir toplantı yaptı. Milliyet'in haberine göre; Elmas'ın en yakın ödeme için mart ayını işaret etmesi ise sarı-kırmızılılar tarafından hoş karşılanmadı.

Galatasaray'da maaş krizi! Büyük isyan...

Maaşlarını gecikmeli alan yerli futbolcular, döviz kurlarındaki dalgalanmadan dolayı süreçten olumsuz etkilendiklerini ve buna tepki gösterdiklerini ifade edildi.

Galatasaray'da maaş krizi! Büyük isyan...

ASSUNÇAO TÜRKLERİ SOLLADI!

Sarı-kırmızılılarda, Portekiz ekibi Famalicao'dan kiralanan ama kadroya bile giremeyen Assunçao'nun geliri bile Türk oyuncuların çoğunun üzerine çıktı.

Galatasaray'da maaş krizi! Büyük isyan...

Yıllık 450 bin euro alan 21 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın kazancı, takımdaki Türklerin üzerinde olması bile futbolcular arasında konuşulmaya başlandı. Zaten saha sonuçlarının iyi gitmediği Galatasaray'da yaşanan ekonomik krizin sonuçlarının nasıl olacağı merak ediliyor.

DİĞER
47 yıllık eşini fenomen olmak için bırakmıştı! Esra Erol’da TikTok fenomeni Muzaffer’den şaşırtan karar!
Ebru Gündeş'in beyin kanaması geçirdiği an, yürekler ağızlara gelmişti... Ebru Gündeş adını tarihe yazdırdı işte o anlar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor