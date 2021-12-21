Galatasaray transfer haberleri | Yeni komutan Real Madrid’den! Isco...

Teknik direktör Fatih Terim son dönemde alınan kötü sonuçların ardından transferde stratejisinde değişiklik yaptı. Morutan'ın yeteneklerinden şüphe yok ancak liderlik özelliği de yok. Bu şekilde ısrar edilmesi durumunda oyuncunun kaybedilme riski ortaya çıkacak. Bu yüzden geldiği gibi takımın liderliğini alacak bir isim aranıyor.





