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Galatasaray transfer haberleri | Yeni komutan Real Madrid’den! Isco...

Fatih Terim son dönemde alınan kötü sonuçların ardından transferde stratejisinde değişiklik yaptı. Orta sahaya yeni bir lider arayan Galatasaray Isco üzerinde yoğunlaştı. Galatasaray, Terim'in isteğiyle yıldız ismin menajeriyle temas kuracak. Talepleri öğrenilecek ve sonrasında teklif yapılıp, yapılmayacağına karar verilecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 06:50
Galatasaray transfer haberleri | Yeni komutan Real Madrid’den! Isco...

Teknik direktör Fatih Terim son dönemde alınan kötü sonuçların ardından transferde stratejisinde değişiklik yaptı. Morutan'ın yeteneklerinden şüphe yok ancak liderlik özelliği de yok. Bu şekilde ısrar edilmesi durumunda oyuncunun kaybedilme riski ortaya çıkacak. Bu yüzden geldiği gibi takımın liderliğini alacak bir isim aranıyor.


Galatasaray transfer haberleri | Yeni komutan Real Madrid’den! Isco...

Yapılan araştırmalar sonucunda Isco öne çıkan isim oldu. Real Madrid'de şans bulamayan İspanyol oyuncu, Carlo Ancelotti ile de kavgalı... Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Ocak ayında ayrılmaya hazır. Galatasaray, Terim'in isteğiyle menajeriyle temas kuracak. Talepleri öğrenilecek ve sonrasında teklif yapılıp, yapılmayacağına karar verilecek.

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