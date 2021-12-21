Galatasaray kötü seriyi bitirmek istiyor! İşte Fatih Terim'in Adana Demirspor maçı 11'i

SüpeR Lig'de galibiyete hasret kalan Galatasaray bugün Adana Demirspor'la karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak ve Arda Kardeşler yönetecek. İlk 17 haftada sadece 6 galibiyet alabilen Aslan, yaşadığı 6 beraberlik ve 5 yenilgiyle 27 puan kaybetti. 6 haftadır 3 puana hasret olan Cimbom, lider Trabzon'un 18 puan gerisinde 11. sırada yer alırken, Adana Demir karşısında alacağı bir galibiyetle yükselişe geçmeye çalışacak. 2 haftadır kazanan ev sahibiyse galibiyet serisini Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyor.

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Son galibiyetini 31 Ekim'de Gaziantep'e karşı alan Galatasaray'da yeni bir puan kaybına tahammül yok. Düşme hattının sadece 8 puan üstünde bulunan sarı-kırmızılı ekipte kötü gidişata Fatih Terim el koydu. Son çalışmada oyuncularıyla bir görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Biz Galatasaray'ız ve böyle devam edemeyiz. Herkes kendisini toparlasın ve formasının hakkını versin. Artık 3 puan dışında bir sonucu kabul etmiyorum. Kazanmadan soyunma odasına dönmeyin" dedi. Futbolcular da bu konuşmanın ardından Terim'e galibiyet sözü verdi.