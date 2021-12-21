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Galatasaray haberleri | Fatih Terim ile Burak Elmas arasında Mohamed krizi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mostafa Mohamed kriz çıkardı. Teknik direktör Fatih Terim bonservisinin alınmasını isterken, başkan Burak Elmas ilk 11'de oynamayan bir oyuncu için bu kadar para ödemem dedi. İşte flaş gelişmenin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 06:50
Fatih Terim ile Burak Elmas arasında Mohamed krizi!

Cimbom'da yönetim içinde yaşanan büyük kavganın yankılarını sürerken, yeni bir krizin fitili ateşlendi. Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık (Yaklaşık 70 milyon lira) opsiyonun kullanılmasını ısrarla isteyen teknik direktör Fatih Terim, bu konuda Başkan Burak Elmas'la ters düştüğü ortaya çıktı.

Fatih Terim ile Burak Elmas arasında Mohamed krizi!

Alınan bilgilere göre Mısırlı yıldızın durumuyla ilgili Terim'le görüşme yapan Elmas, "Ligde sadece 4 maçta 11'de oynayan bir futbolcu için böylesine büyük bir mali yükün altına girmek hata olur" ifadesini kullandı. Terim'in Mohamed konusunda ısrarını sürdürdüğü, yaşanan fikir ayrılığı nedeniyle 31 Aralık'ta süresi dolacak opsiyon maddesi konusunda henüz bir adım atılmadığı belirlendi. Başkan Elmas ve Fatih Terim'in önümüzdeki günlerde Mohamed'in durumunu son kez masaya yatıracağı ve bu görüşmenin ardından kesin kararın verileceği öğrenildi.

Fatih Terim ile Burak Elmas arasında Mohamed krizi!

Takvim'in haberine göre Galatasaray ile Zamalek arasında yapılan görüşmeye göre, yıldız futbolcunun opsiyonu konusunda alınacak karar 31 Aralık'a kadar Mısır kulübüne bildirilecek. Sarı-Kırmızılılar eğer Mohamed'in opsiyonunu kullanmaya karar verirse 1 Haziran 2022'ye kadar 4 milyon doları ödemek için zamanı olacak.

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