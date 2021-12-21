Galatasaray haberleri | Fatih Terim forvet transferi istiyor!

EKONOMİK SIKINTI VAR

Takvim'in haberine göre; tecrübeli hocanın bu nedenle ara transfer döneminde golcü takviyesini gündemine aldığı belirlendi. Ancak yaşanan ekonomik sıkıntı, hem Terim hem de yönetimi kara kara düşündürüyor. Tecrübeli teknik adam transfer yapılamaması halinde Ryan Babel'i forvet bölgesinde kullanmayı planlıyor.