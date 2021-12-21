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Galatasaray haberleri | Fatih Terim forvet transferi istiyor!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sakatlanan Diagne'nin 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, Mostafa Mohamed de ocak ayında Afrika Uluslar Kupası'na gidecek. Elinde bir tek Halil Dervişoğlu kalan Fatih Terim, yönetimden golcü transferi istedi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 06:50
Galatasaray haberleri | Fatih Terim forvet transferi istiyor!

Son yılların en kötü hücum performanslarından birisine imza atan Galatasaray'da büyük bir sıkıntı kapıya dayandı. Başakşehir maçında sakatlanan Mbaye Diagne dün operasyon geçirirken, Senegalli golcü en az 1 ay forma giyemeyecek.

Galatasaray haberleri | Fatih Terim forvet transferi istiyor!

1 AY OYNAMAYABİLİR

Takımın bir başka forveti Mostafa Mohamed ise Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı. 9 Ocak'ta başlayacak turnuvada forma giyecek olan yıldız futbolcu, Mısır'ın finali kalması durumunda 7 Şubat tarihinde Türkiye'ye dönebilecek.

Galatasaray haberleri | Fatih Terim forvet transferi istiyor!

Bu durumda, birbirinden zorlu maçların yer aldığı fikstürde Fatih Terim'in elinde forvet bölgesinde kullanabileceği sadece Halil Dervişoğlu kalacak.

Galatasaray haberleri | Fatih Terim forvet transferi istiyor!

EKONOMİK SIKINTI VAR

Takvim'in haberine göre; tecrübeli hocanın bu nedenle ara transfer döneminde golcü takviyesini gündemine aldığı belirlendi. Ancak yaşanan ekonomik sıkıntı, hem Terim hem de yönetimi kara kara düşündürüyor. Tecrübeli teknik adam transfer yapılamaması halinde Ryan Babel'i forvet bölgesinde kullanmayı planlıyor.

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