Adana Demirspor Galatasaray CANLI İZLE 💥 | Adana Demirspor - Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray maçı saat kaçta? Eksikler ve tüm detaylar...

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak. Son olarak Başakşehir ile berabere kalan ve Gaziantep FK maçından bu yana galibiyet alamayan Galatasaray, mutlak 3 puan arıyor. Adana Demirspor ise evinde Galatasaray'ı yenmek ve çıkış yakalamak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta oynanacak? İşte detaylar...

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 21 Aralık Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Muric, Kaan, Simon, Samet, Svensson, Stambouli, Gökhan, Vargas, Yunus, Bjarnason, Balotelli

Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mohamed

FATİH TERİM'İN CEZASI DEVAM EDİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında da takımının başında yer alamayacak. Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde ihraç edilen Terim, farklı gerekçelerle toplamda 6 maç ceza aldı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir müsabakalarını tribünden takip etmek zorunda kalan tecrübeli teknik adam, Adana Demirspor maçında da saha kenarında bulunamayacak. Terim'in yerine yardımcıları Necati Ateş ile Selçuk İnan takımı yönetecek.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmada 4 futbolcusundan sakatlığı nedeniyle yararlanamayacak. Kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne, Adana Demirspor müsabakasında forma giyemeyecek.

YEDİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Marcao, Alexandru Cicaldau, DeAndre Yedlin, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

GALİBİYET HASRETİ 6 MAÇ

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 6 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligdeki son galibiyetini 11. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek alan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 6 karşılaşmada 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

ADANA'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Adana'da yapılan maçlarda mavi-lacivertli takımın üstünlüğü bulunuyor.

Adana'da yapılan 17 lig maçında ev sahibi ekip 6, konuk takım 5 galibiyet aldı. Taraflar, 6 karşılaşmada ise birbirine üstünlük kuramadı.

Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 15 gol atarken, Adana Demirspor 14 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, 17 maçın 11'inde gol atamadı.