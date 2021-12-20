Galatasaray'dan Vedat Muriqi'ye karşılık Patrick van Aanholt teklifi!

İtalyan basını, Vedat Muriqi için yapılan takas teklifini de duyurdu;

Gelen son bilgilere göre, Çaykur Rizespor forması giyerken Muriqi'yi transfer edemeyen Aslan'ın yeniden Kosovalı golcü için girişimlere başladığı iddia edildi.

Fenerbahçe 'den rekor bonservis bedeli ile Lazio 'ya transfer olan Vedat Muriqi , İtalya 'da bekleneni veremedi. Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin adı geçiyordu.

MURIQI - VAN AANHOLT TAKASI

"Vedat Muriqi, Sarri'nin isteklerini yerine getiremedi. Sarri, Muriqi yerine Felipe Anderson'u sahte 9 olarak oynatamaya başladı.

Muriqi önümüzdeki ay Lazio'dan ayrılacak ve Galatasaray'ın ilgisi nedeniyle Türkiye'ye dönebilir. Galatasaray, Muriqi için van Aanholt'u teklif etti.

2024 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi olan Hollandalı bek, istenen performansı gösteremedi. Bu nedenle takas anlaşması her iki taraf için de uygun duruyor."