Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Vedat Muriqi'ye karşılık Patrick van Aanholt teklifi!

Galatasaray'dan Vedat Muriqi'ye karşılık Patrick van Aanholt teklifi!

Süper Lig'de beklenen performanstan uzak kalan ve Diagne'nin sakatlanması Mostafa Mohamed'in ise Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olması nedeniyle gözünü forvet transferine çeviren Galatasaray, listeye Vedat Muriqi'yi almıştı. İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini de duyurdu. İşte detaylar... (Görkem Ağgündüz / Dış Haberler)

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 01:06
Galatasaray'dan Vedat Muriqi'ye karşılık Patrick van Aanholt teklifi!

Fenerbahçe'den rekor bonservis bedeli ile Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da bekleneni veremedi. Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin adı geçiyordu.

Gelen son bilgilere göre, Çaykur Rizespor forması giyerken Muriqi'yi transfer edemeyen Aslan'ın yeniden Kosovalı golcü için girişimlere başladığı iddia edildi.

İtalyan basını, Vedat Muriqi için yapılan takas teklifini de duyurdu;

Galatasaray'dan Vedat Muriqi'ye karşılık Patrick van Aanholt teklifi!

MURIQI - VAN AANHOLT TAKASI

"Vedat Muriqi, Sarri'nin isteklerini yerine getiremedi. Sarri, Muriqi yerine Felipe Anderson'u sahte 9 olarak oynatamaya başladı.

Muriqi önümüzdeki ay Lazio'dan ayrılacak ve Galatasaray'ın ilgisi nedeniyle Türkiye'ye dönebilir. Galatasaray, Muriqi için van Aanholt'u teklif etti.

2024 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi olan Hollandalı bek, istenen performansı gösteremedi. Bu nedenle takas anlaşması her iki taraf için de uygun duruyor."

DİĞER
Minik Roman babası Can Bonomo'nun kopyası! Öykü Karayel'in eşi Can Bonomo'nun oğlu ile pozuna beğeni yağdı!
Muğla'da satırlı psikopat hastaneyi basarak dehşet saçtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor