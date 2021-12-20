Galatasaray'da kabus sürüyor! Düşme hattıyla fark 8

Başakşehir beraberliğiyle puan kayıplarına devam eden Galatasaray, daha 17. haftada lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılı ekip bu kötü performansıyla en kötü istatistiklerinden birisine daha imza attı. Cimbom üç puanlı sisteme geçilen 1987 yılından bu yana en kötü performansını, ligi 8. sırada bitirdiği 2010-11 sezonunda göstermişti. Bu sezon adeta o kabus dönemi hatırlatan Galatasaray, 17 haftada sadece 24 puan toplarken düşme hattının sadece 8 puan önünde... Sarı-kırmızılı takım 2010-11 sezonunda 17 maçta 23 puanda kalmıştı. Bu iki sezonda da 6 haftalık galibiyet hasreti çekti.



7 GÜNDE 3 MAÇA ÇIKACAK

Süper Lig'de belini bir türlü doğrultamayan Galatasaray'ı yoğun bir program bekliyor. Cumartesi günü Başakşehir ile karşılaşan sarı-kırmızılılar bu sabah yapacağı tek idmanın ardından Adana'ya gidecek. Yarın Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. 25 Aralık'ta Antalya'yı, 28 Aralık'ta ise kupa maçında Denizli'yi konuk edecek. 7 günde 3 kritik maç oynayacak.



TOPA SAHİP OLMAK YARAMADI

Galatasaray iki kulvarda farklı istatistikleriyle dikkat çekiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde topu rakibine bırakan Galatasaray, amacına ulaşırken topu kontrol ettiği Süper Lig'de ise başarılı olamadı. Başakşehir karşısında da 58'e 42 topla oynamada rakibine büyük üstünlük kurarken kayıplarına yenisini ekledi ve son 5 maçta kaybettiği 12 puanla şampiyonluğun uzağına düştü.