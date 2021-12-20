GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray ile Adana Demirspor 35. kez karşı karşıya!

Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 35. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 34 müsabakada Galatasaray 18, Adana Demirspor 8 galibiyet aldı. 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 56 gole karşılık Adana Demirspor 27 gol bulabildi.

ADANA'DAKİ MAÇLAR İki takım arasında Adana'da yapılan maçlarda mavi-lacivertli takımın üstünlüğü bulunuyor. Adana'da yapılan 17 lig maçında ev sahibi ekip 6, konuk takım 5 galibiyet aldı. Taraflar, 6 karşılaşmada ise birbirine üstünlük kuramadı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 15 gol atarken, Adana Demirspor 14 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, 17 maçın 11'inde gol atamadı.