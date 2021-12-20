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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray ile Adana Demirspor 35. kez karşı karşıya!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Adana'da yapılan maçlardaki galibiyet sayılarında ev sahibi ekibin 6-5 üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda tam 7 isim de ceza sınırında. İşte diğer istatistikler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 11:29 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 11:39
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray ile Adana Demirspor 35. kez karşı karşıya!

Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 35. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 34 müsabakada Galatasaray 18, Adana Demirspor 8 galibiyet aldı. 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 56 gole karşılık Adana Demirspor 27 gol bulabildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray ile Adana Demirspor 35. kez karşı karşıya!

ADANA'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Adana'da yapılan maçlarda mavi-lacivertli takımın üstünlüğü bulunuyor. Adana'da yapılan 17 lig maçında ev sahibi ekip 6, konuk takım 5 galibiyet aldı. Taraflar, 6 karşılaşmada ise birbirine üstünlük kuramadı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 15 gol atarken, Adana Demirspor 14 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, 17 maçın 11'inde gol atamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray ile Adana Demirspor 35. kez karşı karşıya!

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı. Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti. Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0'lik skorla aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray ile Adana Demirspor 35. kez karşı karşıya!

YAKLAŞIK 27 YIL SONRA İLK RANDEVU

İki takım Süper Lig'de yaklaşık 27 yıl sonra karşı karşıya gelecek. Galatasaray, bu sezon Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor ile son olarak 29 Nisan 1995'te karşılaştı. Ali Sami Yen Stadı'nın ev sahipliği yaptığı müsabakayı sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray ile Adana Demirspor 35. kez karşı karşıya!

YEDİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Marcao, Alexandru Cicaldau, DeAndre Yedlin, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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