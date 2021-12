Fatih Terim: Mutsuz ama umutluyuz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son dönemde yaşanan hakem hataları ve takımın aldığı kötü sonuçlarla ilgili açıklamalarda bulundu. GS TV'de soruları yanıtlayan tecrübeli hoca, "Sözlerime sezon başından başlayayım. Biz bu sezon, sayın başkanımız ve yönetimimizle beraber bir yola çıktık. Özellikle, Türkiye gibi futbol iklimi çok çabuk değişkenlik gösteren bir yapıda, günlük ve kısa vadeli başarıların aksine uzun vadeli bir projeyi gündeme aldık" dedi.



KABAHAT VARSA BENİMDİR

Genç bir takım oluşturduklarını kaydeden Terim, "Eksiklerimizin olduğunu biliyorum. Bunların hepsini, tünelin sonunda ışık olduğunu düşünerek göze aldık. Sezon başından beri her şeye rağmen oturan bir oyun yapımız ve vadettikleri olan bir takımımız var. Birinci sıradan çok uzak kaldık. Burada bir kabahat var ise, her şeyden evvel, yönetimimizden ve futbolcularımızdan önce benimdir. Ben bu takıma inanıyorum. Biliyorum, gençlerimiz başaracak" diye konuştu.



GENÇLERİMİZ BUNU BAŞARDI

Ligde istenilen sonuçları alamadıklarını kaydeden sarıkırmızılı çalıştırıcı, "Mutsuzuz! Alışkın olmadığımız bir yerdeyiz ama umutluyuz. Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kaldık, gençlerimiz bunu başardı. Son 50 yılda Türk futbolunun her evresinde yer alan bir kişi olarak umudumuzu bizden almalarına izin vermeyeceğim! Bu düzen değişecek" ifadesini kullandı.



AVUKATLAR YAZILI BEYAN ALACAKLAR

Teknik direktör Fatih Terim, "Biz bu hakemden adli makamlar düzeyinde ve TFF nezdinde şikayetçiyiz. Buraya kulüp avukatlarımız gelecek ve olaya tanıklık eden herkesten yazılı beyan alacaklar. Biz bu yaklaşımı bu hareketleri hakemin yanına da kar bırakmayacağız. Bu diyaloglara müsabakadaki tüm temsilciler de şahit" değerlendirmesinde bulundu.



"GO ULAN" DİYE HİTAP ETTİ

Sahada yaşanan olayları anlatan Fatih Terim sözlerini şöyle sürdürdü: Hakemin nasıl bir düşünce yapısıyla stada geldiği konusunda hiç fikrim yok. Maçın ilk yarısında yediğimiz golün ardından oyuncularımızın hakeme sınırlar içerisinde itirazları oldu. Hakemin tam o esnadaki vücut diline iyi bakılsın. Bir nefret anı, bir kin gütme hali gibi bir vücut dili var. Bu esnada ağzından çıkan 'go ulan' sözü var. Kerem diyor ki 'hocam bize neden böyle konuşuyorsunuz?' anında sarı kart görüyor. Birkaç dakika sonra Kerem yine bunun sebebini sorduğunda hakem tarafından azarlanıyor. Enteresan olan şey o hakem kendinde bu haddi bulabiliyor. Devre arasında Kerem içeri giriyor ve bu konuyu anlatıyor. İkinci yarıya çıkarken Necati hoca 'benim oyuncuma nasıl bu şekilde konuşursunuz?' diyor. Hakem 'ben öyle bir şey demedim' diyor. Necati 'benim için oyuncumun beyanı esastır' deyince hakem 'senin oyuncun yalancı' cevabını veriyor.



ZORBAY MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Fatih Terim, Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük'ten şikayetçi olacaklarını söyledi, "Cezalı olduğum için aşağıda değildim. 15 dakika bekleyip aşağıya indim. İndiğim zaman koridorda bir şeyler olduğunu anladım. Yine maçın önüne geçen bir hakem performansı izlemiştik, son zamanlarda alışkın olduğumuz gibi" ifadelerini kullandı.



KENDİNİ GÜÇLÜ GÖRÜYOR

Maçı ardından herkesin sessiz bir şekilde tünele yürüdüğünü aktaran Fatih Terim, şunları kaydetti: "Yolda hiçbir tahrik edecek herhangi bir söz yok, tam bir sessizlik var. Hakem, bizim soyunma odamızın önünde idare ekibimizden bir arkadaşımızın ilk olarak 24. dakikada uyardığı rakip kaleciye 99. dakikada sarı kart göstermesini kastederek 'hocam yarın gösterseydiniz kartı' sözüne 'bir dahaki maçta onu da yaparız' cevabını veriyor. Kendisinin bu kadar güçlü ve rahat olduğunu düşünüyor. Hakemler kartlarıyla konuşur, kurallarla konuşur. Madem bu kadar konuşmaya meraklısınız, maçlardan sonra çıkıp basın toplantısı yapsanıza. VAR kararlarını tartışsanıza."