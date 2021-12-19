Hasret 6'ya çıktı

Galatasaray'daki düşüş devam ediyor. Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Cimbom, Nef Stadı'nda Başakşehir ile berabere kalarak taraftarlarını bir kez daha üzdü: 1-1. Rakibi karşısında organize olmakta zorlanan Cimbom, 20. dakikada topu ağlarında gördü. Okaka yerden gelen topu iki hamlede yükseltti ve müthiş bir röveşata vuruşuyla takımını öne geçirdi. İlk yarı bu skorla kapanırken Galatasaray ikinci yarıda yapılan değişikliklerin de etkisiyle biraz daha istekliydi. Ancak pozisyon bulmakta yine zorlandı. 60. dakikada Cicaldau ve 76'da Halil'in şutları üstten auta gitti. Beklenen gol 88. dakikada geldi.



EMRE BELÖZOĞLU FARKI

Mostafa Mohamed kornerden gelen topa müthiş bir kafa vuruşu yaptı ve skora denge getirdi. Ancak bu gol de galibiyet için yeterli olmadı. Bu arada Başakşehir'de Leo Duarte 90+5. dakikada kırmızı kart gördü. Ligde son 6 maçını kazanamayan ve bu süreçte 4. beraberliğini alan Galatasaray, puanını 24 yaptı ancak lider Trabzonspor ile fark 18'e yükseldi. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturduğu son 8 maçta yenilmeyen ve 2. beraberliğini alan Başakşehir ise puanını 29'a yükseltti. Galatasaray, gelecek hafta Adana Demirspor'a konuk olacak, Başakşehir ise sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.