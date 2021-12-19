Hakem ‘lan’ dedi

Galatasaray'da Teknik Direktör bu sezon 4. kez takımının başında yer almadı. Kulübede bulunan yardımcı hocalar Necati Ateş ve Selçuk İnan yine galibiyet göremedi. Maç sonu açıklamalarda bulunan Necati Ateş, "Ona hakem demeyeceğim Zorbay diyeceğim. Hem 4. hakem, hem Zorbay! 'Gidin lan' demiş! Kart verirsin. Sen lan diyemezsin! Galatasaray'ın oyuncusuna lan diyemezsin! Arkasında nasıl bir güç varsa bu kadar rahat konuşabiliyor. Bana da 'Senin oyuncuların yalancı' diyor. Sen Galatasaray futbolcusuna yalancı diyemezsin! Niye maçın önüne geçmek için bu kadar çaba harcıyorsunuz? 'Bir sonrakine kırmızı kart göstereceğim' diyor. İster sarı kart göster ister kırmızı kart. Ama saygılı olacaksın. Kimse Galatasaray futbolcusuna lan diyemez" diyerek tepki gösterdi.



Berkan Kutlu, hakemin Kerem Aktürkoğlu'na yalancı dediğini söyledi. Berkan, "Burada öyle şeyler yaşandı ki saygı çerçevesi aşıldı. Bize yalancı denmesi. Kerem'e yalancı dendi. Kerem burada hiçbir şey yapmadığı halde bu kullanılan kelimeler... 1 metre önümde oldu. Her şeyden önce saygı bekliyoruz. Biz Galatasaray oyuncusuyuz" diye konuştu.