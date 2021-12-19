GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray-Başakşehir maçını değerlendirdi

Fark yaratması beklenen Feghouli ve Kerem de dağınık olunca, hakemler de hata yapınca kötü oynayan bir rakip karşısında yenik duruma düşmeye engel olamadı Galatasaray. Son haftalardaki "kısır döngü"yü kıran tek şey Mohamed'in şık kafasıyla gelen beraberlik golüydü. Mısırlı adeta haykırıyor "Bu takımın golcüsü benim" diye. Takımın ligdeki gidişatından dolayı "illallah" diyen taraftar, mart ayına kadar, neyle, nasıl oyalanacak merak ediyorum.

ERMAN TOROĞLU - HAKEM SİNİRİ Trabzon klasik oyununu oynadı, rakibe fazla pozisyon vermeden işini bitirdi. Bir yerde Hatay rakibiydi onu geriye itti. Yani üç değil 6 puan aldı. Abdullah Avcı oyuncuları yerinde kullandı. Nwakaeme yoktu ama yerine oynayan Djaniny golünü attı. Demek ki Abdullah Avcı'nın A ve B planı var. O gözüküyor. Haklı bir galibiyet aldılar. Bu maçta bir pozisyon var. Hataylı oyuncu ile Trabzonlu oyuncu ceza sahası içinde mücadele ediyorlar. Trabzonlu futbolcunun ayağı Hataylı'nın bilek tarafına geliyor ama şiddetli değil. Hataylı oyuncu o ayağı ile yere basıyor, ardından öteki ile de basıyor. Sonra aklına geliyor, herhalde 5 dakika sonra hissediyor, sol ayağını basmıyor ve kendini atıyor. Zaten VAR'da incelendiğinde de herhalde VAR'a gitmeye gerek görmediler.