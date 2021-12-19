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GALATASARAY HABERLERİ: Mbaye Diagne sahalardan ne kadar uzak kalacak? İşte yanıtı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. NEF Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın 65. dakikasında Diagne sakatlanarak oyun alanını terk etti. Sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırıp tespit edilen golcü futbolcu ligin ilk yarısını kapattı. Diagne en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak. (Kemal Tamtürk / ÖZEL HABER)

KEMAL TAMTÜRK Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 13:52
GALATASARAY HABERLERİ: Mbaye Diagne sahalardan ne kadar uzak kalacak? İşte yanıtı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Medipol Başakehir'i ağırladığı maçta sakatlanan Mbaye Diagne'nin durumu belli oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Mbaye Diagne sahalardan ne kadar uzak kalacak? İşte yanıtı

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiğini açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Mbaye Diagne sahalardan ne kadar uzak kalacak? İşte yanıtı

Şu an için operasyona gerek duyulmayan Diagne'nin tedavisine başlandığı ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mbaye Diagne sahalardan ne kadar uzak kalacak? İşte yanıtı

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırıp tespit edilen golcü futbolcu ligin ilk yarısını kapattı. Senegalli futbolcu en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Mbaye Diagne sahalardan ne kadar uzak kalacak? İşte yanıtı

İŞTE DIAGNE'NİN KAÇIRDIĞI MAÇLAR:

Adana Demirspor - Galatasaray
Galatasaray - Antalyaspor

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