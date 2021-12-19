GALATASARAY HABERLERİ: Mbaye Diagne sahalardan ne kadar uzak kalacak? İşte yanıtı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Medipol Başakehir'i ağırladığı maçta sakatlanan Mbaye Diagne'nin durumu belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Medipol Başakehir'i ağırladığı maçta sakatlanan Mbaye Diagne'nin durumu belli oldu.
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiğini açıkladı.
Şu an için operasyona gerek duyulmayan Diagne'nin tedavisine başlandığı ifade edildi.
3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırıp tespit edilen golcü futbolcu ligin ilk yarısını kapattı. Senegalli futbolcu en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
İŞTE DIAGNE'NİN KAÇIRDIĞI MAÇLAR:
Adana Demirspor - Galatasaray
Galatasaray - Antalyaspor