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GALATASARAY HABERİ: G.Saray'dan açıklama geldi! İşte Mbaye Diagne'nin son durumu... (GS spor haberi)

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da Mbaye Diagne sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sarı kırmızılı kulüp, Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırıp tespit edildiğini açıkladı. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 13:32 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 13:56
GALATASARAY HABERİ: G.Saray'dan açıklama geldi! İşte Mbaye Diagne'nin son durumu... (GS spor haberi)

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile kozlarını patlaştı. Karşılaşma 1-1 bereabere biterken maçın 65. dakikasında sarı kırmızılı oyuncu Mbaye Diagne sakatlanarak oyundan çıktı.

Galatasaray, Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırıp tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Başakşehir ile dün oynanan maçta, içinde bulunduğu bir pozisyonun ardından sol kalça ekleminden sakatlık geçiren oyuncumuz Mbaye Diagne'nin bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edilmiştir. Şu an için operasyon geçirmesine gerek duyulmayan oyuncumuzun kırık tedavisine başlanmıştır.

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