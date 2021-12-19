Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası MHK'den flaş hamle! Zorbay Küçük ve VAR kayıtları...

Bu saygısızlıkların bitmesi lazım. Biz Galatasaray oyuncusuyuz. Her şeyden önce insanız. Böyle kelimeler kullanılmasını kabul etmiyorum. İçeride ve sahada bunlar kullanıldı. Bu kelimeler kullanılır mı? Koridorda oyuncumuza yalancı denmesini kabul etmiyorum" demişti.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş de Zorbay Küçük'e tepki göstermiş ve "Bir hakemin gücü ya da silahı kartlarıdır. Oyuncularımızdan biri yanlış bir şey yaparsa kartını gösterirsin. Bir hakem, Zorbay Küçük, benim yüzüme, oyuncuma, 'Go lan' diyor. 4-5 oyuncum duyduğunu söyledi. Hakeme bunu söylüyorum, 'Senin oyuncun yalancı' diyor. Bunları söyleme hakkına sahip değilsin.