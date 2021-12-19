Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası MHK'den flaş hamle! Zorbay Küçük ve VAR kayıtları...

Hakem Zorbay Küçük'ün Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında sarı-kırmızılı futbolculara söylediği iddia edildiği sözler için Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) flaş bir hamle geldi.
Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın ardından sarı-kırmızılı takım cephesinden hakem Zorbay Küçük'ün kendi futbolcularına hakaret ettiği iddia edilmişti. İddialar sonrasında MHK'den flaş bir hamle geldi.
Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı futbolculardan Berkan Kutlu, hakem Zorbay Küçük'ün Kerem Aktürkoğlu'na yalancı dediğini iddia etmiş ve "Burada bu akşam öyle şeyler yaşandı ki… Saygı çerçevesi aşıldı. Bize yalancı dendi. Kerem'e bu söylendi. Kerem hiçbir şey yapmasına rağmen kendisine karşı bu kelime kullanıldı. Bir metre önümde oldu. Bunları söylemek zorundayım. Her şeyden önce saygı bekliyoruz. Niye bunlar oluyor anlamıyorum.