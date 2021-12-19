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Galatasaray Başakşehir maçı sonrası flaş Zorbay Küçük sözleri! "Eyyamın 'e'sini yapmadı"

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelirken, zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Karşılaşmayı Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiren Ahmet Çakar, Galatasaraylıların tepkisini çeken hakem Zorbay Küçük hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 09:30
Galatasaray Başakşehir maçı sonrası flaş Zorbay Küçük sözleri! "Eyyamın 'e'sini yapmadı"

Galatasaray yine kazanamıyor ve üstelik iyi de oynamıyor. Baktığımızda Galatasaray'ın kadro kalitesi birkaç oyuncu dışında sıradan… Mesela ilk yarıda bir gol yediler; Marcao'nun kalitesine yakışmadı. Fiziği ile Stefano Okaka onu etkisizleştirdi ve mükemmel bir röveşata ile ağları buldu.

Galatasaray Başakşehir maçı sonrası flaş Zorbay Küçük sözleri! "Eyyamın 'e'sini yapmadı"

Aslında Medipol Başakşehir iyi top oynamadı. Ne pas trafiği ne de hızlı hücumlarda başarılı bulmadım. Fakat dedik ya Galatasaray'da en büyük problem orta saha. Üretemiyorlar, yaratamıyorlar.

Galatasaray Başakşehir maçı sonrası flaş Zorbay Küçük sözleri! "Eyyamın 'e'sini yapmadı"

Galatasaray'ı ipten Mostafa Mohamed aldı. Kornerden gelen topa iyi vurdu ve de golü yaptı. Tüm bunlara rağmen Galatasaray son saniyede kazanabilirdi de.

Galatasaray Başakşehir maçı sonrası flaş Zorbay Küçük sözleri! "Eyyamın 'e'sini yapmadı"

Ceza alanının hemen dışı, cepheden kazanılan bir serbest vuruş; neredeyse yarım penaltı demek. Ama olmadı. Hakem Zorbay Küçük bence mükemmel bir maç yönetti. Eyyamın 'e'sini yapmadı, neredeyse verdiği her kararda haklıydı.

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