Galatasaray Başakşehir maçı sonrası flaş Zorbay Küçük sözleri! "Eyyamın 'e'sini yapmadı"

Galatasaray yine kazanamıyor ve üstelik iyi de oynamıyor. Baktığımızda Galatasaray'ın kadro kalitesi birkaç oyuncu dışında sıradan… Mesela ilk yarıda bir gol yediler; Marcao'nun kalitesine yakışmadı. Fiziği ile Stefano Okaka onu etkisizleştirdi ve mükemmel bir röveşata ile ağları buldu.

Aslında Medipol Başakşehir iyi top oynamadı. Ne pas trafiği ne de hızlı hücumlarda başarılı bulmadım. Fakat dedik ya Galatasaray'da en büyük problem orta saha. Üretemiyorlar, yaratamıyorlar.