Diagne sakatlık geçirdi

Son haftalarda- Galatasaray'ın 1. forveti konumuna gelen Mbaye Diagne, ilk yarıda 2 net gol fırsatını harcadı. Senegalli santrfor, maçın 65. dakikasında sakatlandı ve kenara geldi. 30 yaşındaki golcü, ayağını fazla açınca diz kapağından ve arka adalesinden sakatlık yaşadı. Diagne sahayı güçlükle terk edip soyunma odasına gitt,.
Son haftalarda- Galatasaray'ın 1. forveti konumuna gelen Mbaye Diagne, ilk yarıda 2 net gol fırsatını harcadı. Senegalli santrfor, maçın 65. dakikasında sakatlandı ve kenara geldi. 30 yaşındaki golcü, ayağını fazla açınca diz kapağından ve arka adalesinden sakatlık yaşadı. Diagne sahayı güçlükle terk edip soyunma odasına gitt,.