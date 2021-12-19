1 puanı Mohamed kurtardı

Galatasaray, Başakşehir karşısında beraberliği Mostafa Mohamed ile kurtardı. Maça kulübede başlayan ve 65. dakikada sakatlanan Mbaye Diagne'nin yerine oyuna dahil olan Mısırlı forvet, 88. dakikada attığı şık golle beraberliği sağladı. Cicaldau'nun kullandığı köşe vuruşuna bir kule gibi yükselen Mohamed'in kafa vuruşunda top yan direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu. Mohamed ligde dört hafta aradan sonra yeniden fileleri havalandırırken, gol sayısını 5'e çıkardı. Çoğu zaman yedek kalmasına rağmen takımın en skorer ismi oldu.



BİRİNCİ FORVET OLMALI!

Sarı kırmızılı forma ile ilk kez kafa ile fileleri sarsan Mostafa Mohamed'in kale arkasında yaşadığı gol sevincindeki hırsı taraftarlardan övgü aldı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Diagne'nin gol yollarındaki etkisizliğine dikkat çeken ve Mohamed'in yedek soyunmasına tepki gösteren sarı-kırmızılılar, "Mostafa Mohamed'deki gol açlığına, taraftar açlığına bakar mısınız... Galatasaray'ın 1. Forvetidir. Ölümüne savunmalıyız bu adamı" ve "Tek teselli senin şık golün Mostafa Mohamed" yorumları yaptı.











