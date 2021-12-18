"Yalnız bırakıldım!"

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, basın toplantısı düzenledi. Epözdemir, "Galatasaray'da iki temel tüzel kişilik var. Birisi Galatasaray Sportif AŞ, diğeri dernek. Sportif AŞ, futbol şubesinin bağlı bulunduğu ve TFF nezdinde muhatap olan şirket. Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerimden derin fikir ayrığı nedeniyle istifa ettim. Genel kurula saygısızlık olmasın diye Yönetim Kurulu'ndan ayrılmıyorum" diye konuştu.



SİSTEMATİK VE KASITLI

Galatasaray'ın uğradığı haksızlıklara karşı tek başına mücadele ettiğini ve yalnız kaldığını söyleyen Epözdemir, "Galatasaray hak ve menfaatlerinin yeterince savunulamaması en önemli istifa gerekçelerimden birisi" ifadelerini kullandı. Başkan Burak Elmas'a sistematik ve kasıtlı hatalar yapıldığını söylediğini kaydeden Epözdemir, bunun kabul görmediğini belirtti. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin dost olamayacağını savunan Epözdemir, "Bu hayatın olağan akışına aykırı. Barış projeleri bence gereksiz" şeklinde çıkıştı.