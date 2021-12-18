Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Joan Laporta bizzat görüştü! Barcelona'dan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na kanca

TRANSFER HABERİ - Joan Laporta bizzat görüştü! Barcelona'dan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na kanca

Transfer haberi... Süper Lig'de bu sezon beklentilerin hayli altında bir performans gösteren Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrilmiş durumda. Kadrosuna yapacağı takviylerle ligin ikinci yarısında tekrar yarışın içine girme hesapları yapan Sarı-Kırmızılılar'a İspanya'dan flaş bir haber geldi. Buna göre; Avrupa'da harikalar yaratan Aslan'ın performansıyla göz dolduran isimlerinden olan genç yıldızı Kerem Aktükoğlu için Katalan devi Barcelona devrede. İşte teklifin detayları... (CEVDET BERKER İŞLEYEN | DIŞ HABERLER)

CEVDET BERKER İŞLEYEN Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 15:07
TRANSFER HABERİ - Joan Laporta bizzat görüştü! Barcelona'dan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na kanca

Süper Lig'de 17. haftaya girilirken, topladığı 23 puanla 9. sırada yer alan Galatasaray beklentilerin oldukça altında bir performans göstererek galibiyet hasretini 5 haftaya çıkarmış durumda.

TRANSFER HABERİ - Joan Laporta bizzat görüştü! Barcelona'dan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na kanca

Geçtiğimiz sezon averajla kaçan şampiyonluk kupasını bu sezon kupasına götürmek isteyen Sarı-Kırmızılı ekip lider Trabzonspor'u 16 puan geriden takip ederken, devre arası yapılacak takviyelerle kadrosunu güçlendirmek ve zirveye adım adım yaklaşmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Joan Laporta bizzat görüştü! Barcelona'dan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na kanca

27 Aralık'ta bitecek ligin ilk yarısına sayılı günler kala, 12 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi birçok transfer söylentisi de yayılmaya başlarken, Sarı-Kırmızılı cepheye İspanya'dan flaş bir transfer teklifi geldi.

TRANSFER HABERİ - Joan Laporta bizzat görüştü! Barcelona'dan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na kanca

Bu sezon Avrupa'daki performansıyla birçok dev kulübün dikkatini çeken Galatasaray'da bazı oyuncular takıma yaptıkları katkıyla dikkat çekerken devleri de peşine taktı. Bu sezon Lionel Messi'yi Fransız ekibi PSG'ye kaptıran Barcelona Xavi'nin takımın başına geçmesi ile eski günlerini ararken Galatasaray'ın genç yıldızına kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Joan Laporta bizzat görüştü! Barcelona'dan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na kanca

İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre; İspanyol devi Galatasaray'da gösterdiği performansla rakiplere parmak ısırtan Kerem Aktürkoğlu'nu transfer listesinin en başına yazmış durumda.

TRANSFER HABERİ - Joan Laporta bizzat görüştü! Barcelona'dan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na kanca

İLK TEMAS KURULDU!
Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın, Kerem Aktürkoğlu'nun menajeriyle temasa geçerken, yapılan teklif Galatasaray cephesinden olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Joan Laporta bizzat görüştü! Barcelona'dan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na kanca

Öte yandan haberde bir diğer İspanyol ekibi Atletico Madrid'in de Kerem için Galatasaray'ın kapısını çaldığı, Madrid ekibinin Aktürkoğlu için 14 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ve bu meblayı kolaylıkla ödeyebileği Barcelona'nın da bu rakamı ödemeye hazır olduğunun altı çizildi.

TRANSFER HABERİ - Joan Laporta bizzat görüştü! Barcelona'dan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na kanca

ÖNCELİLĞİ ATLETICO
Oyuncuyla Atletico Madrid, Everton, Southampton ve Bayer Leverkusen gibi birçok takımın da ilgilendiği ancak oyuncu için İspanya söz konusu olacaksa birinci önceliğinin Atletico Madrid olacağı söyleniyor.

TRANSFER HABERİ - Joan Laporta bizzat görüştü! Barcelona'dan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na kanca

Bu sezon sarı-kırmızılı takım ile 28 maça çıkan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 6 gol ve 5 asist kaydetti. Kerem'in sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor. Bilindiği üzere Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini 2 Aralık 2021 tarihinde uzatmıştı.

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