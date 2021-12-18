TRANSFER HABERİ - Joan Laporta bizzat görüştü! Barcelona'dan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na kanca

Süper Lig'de 17. haftaya girilirken, topladığı 23 puanla 9. sırada yer alan Galatasaray beklentilerin oldukça altında bir performans göstererek galibiyet hasretini 5 haftaya çıkarmış durumda.
Geçtiğimiz sezon averajla kaçan şampiyonluk kupasını bu sezon kupasına götürmek isteyen Sarı-Kırmızılı ekip lider Trabzonspor'u 16 puan geriden takip ederken, devre arası yapılacak takviyelerle kadrosunu güçlendirmek ve zirveye adım adım yaklaşmak istiyor.
27 Aralık'ta bitecek ligin ilk yarısına sayılı günler kala, 12 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi birçok transfer söylentisi de yayılmaya başlarken, Sarı-Kırmızılı cepheye İspanya'dan flaş bir transfer teklifi geldi.