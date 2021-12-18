TRANSFER HABERİ - Joan Laporta bizzat görüştü! Barcelona'dan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na kanca

Öte yandan haberde bir diğer İspanyol ekibi Atletico Madrid'in de Kerem için Galatasaray'ın kapısını çaldığı, Madrid ekibinin Aktürkoğlu için 14 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ve bu meblayı kolaylıkla ödeyebileği Barcelona'nın da bu rakamı ödemeye hazır olduğunun altı çizildi.