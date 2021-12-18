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Necati Ateş Galatasaray Başakşehir maçı öncesinde açıklamalarda bulundu!

Spor haberi... Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak Galatasaray'da yardımcı antrenöt Necati Ateş mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 18:35 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 18:41
Necati Ateş Galatasaray Başakşehir maçı öncesinde açıklamalarda bulundu!

İşte Necati Ateş'in o sözleri...

"Başakşehir maçları bizim için değerlidir. Geçmişte şampiyonluğa giderken aldığımız galibiyetlerle şampiyonluk yaşamıştık. Bizim için değerli bir rakiptir."

"5 günlük bir ara yakaladık. İyi hazırlandık. İyi bir maç çıkarmak istiyoruz. Oyunun konuşulduğu, dış etkenlerin maça etki etmediği bir oyun istiyoruz. Bir çıkış yakalamak istiyoruz. Umut her zaman var. Maçları skor olarak kaybettiğimiz oluyor ama oyunu kazanıyoruz."

"Muslera ve Luyindama'yı kötü oldu. Marcao'nun dönmesi sevindirici. Her oyuncumuz bizim için çok değerli. Çok maç oynuyoruz. Bir sezona yakın oynadık, neredeyse 30 maç. Zorbay hoca ve Mete hocaya başarılar diliyoruz, inşallah onlar için iyi bir maç geçer."

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