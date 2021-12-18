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İşte Galatasaray - Başakşehir maçında muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Ligde liderin uzağında kalan sarı-kırmızılılar, formda rakibini mağlup edip çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Cimbom, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana kilitlendi. Aslan'da sakatlığı bulunan Fernando Muslera ve Christian Luyindama ile Sacha Boey forma giyemeyecek. İşte Galatasaray - Başakşehir maçında muhtemel 11'ler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
İşte Galatasaray - Başakşehir maçında muhtemel 11'ler

Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan Galatasaray, hoca değişikliğiyle çıkışa geçen Başakşehir'i konuk ediyor. Lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılılar, güçlü rakibini mağlup edip kötü gidişe son vermek istiyor. Cimbom'da sakatlığı bulunan Fernando Muslera ve Christian Luyindama ile Sacha Boey forma giyemeyecek. Zorlu müsabakada kalede Fatih Öztürk'ün görev yapması bekleniyor. Yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi sarı-kırmızılılar maçı kazanarak hata yapmak istemiyor.

İşte Galatasaray - Başakşehir maçında muhtemel 11'ler

FATİH TERİM YİNE TRİBÜNDE

Ligin 13. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra 6 maç ceza alan Teknik Direktör Fatih Terim, bu sezon 4. kez takımını yalnız bırakacak. Tecrübeli çalıştırıcının kulübede olmadığı hiçbir maçı kazanamayan Cimbom, bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 23 puanla ligde 9. sırada bulunuyor. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla ligde iyi bir çıkış yakalayan Başakşehir ise 9 galibiyet, bir beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 28 puan topladı ve 16. haftayı 4. sırada bitirdi.

İşte Galatasaray - Başakşehir maçında muhtemel 11'ler

27. RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir bugün ligde 27. kez karşılaşıyor. Geride kalan lig maçlarından 13'ünü sarı-kırmızılılar, 7'sini turunculacivertliler kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

İşte Galatasaray - Başakşehir maçında muhtemel 11'ler

İÇ SAHADA ASLAN ÜSTÜN

Galatasaray, ligde daha Başakşehir'i 13 kez konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu. Sahasındaki müsabakalarda 27 gol atan Galatasaray, kalesinde 13 gol gördü.

İşte Galatasaray - Başakşehir maçında muhtemel 11'ler

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Fatih Öztürk, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne.
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Leo, Youssouf, Hasan Ali, Berkay, Mahmut, Visca, Deniz, Chadli, Okaka.

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