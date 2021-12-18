İşte Galatasaray - Başakşehir maçında muhtemel 11'ler

FATİH TERİM YİNE TRİBÜNDE

Ligin 13. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra 6 maç ceza alan Teknik Direktör Fatih Terim, bu sezon 4. kez takımını yalnız bırakacak. Tecrübeli çalıştırıcının kulübede olmadığı hiçbir maçı kazanamayan Cimbom, bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 23 puanla ligde 9. sırada bulunuyor. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla ligde iyi bir çıkış yakalayan Başakşehir ise 9 galibiyet, bir beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 28 puan topladı ve 16. haftayı 4. sırada bitirdi.