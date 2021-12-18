İşte Galatasaray - Başakşehir maçında muhtemel 11'ler

Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan Galatasaray, hoca değişikliğiyle çıkışa geçen Başakşehir'i konuk ediyor. Lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılılar, güçlü rakibini mağlup edip kötü gidişe son vermek istiyor. Cimbom'da sakatlığı bulunan Fernando Muslera ve Christian Luyindama ile Sacha Boey forma giyemeyecek. Zorlu müsabakada kalede Fatih Öztürk'ün görev yapması bekleniyor. Yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi sarı-kırmızılılar maçı kazanarak hata yapmak istemiyor.
FATİH TERİM YİNE TRİBÜNDE
Ligin 13. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra 6 maç ceza alan Teknik Direktör Fatih Terim, bu sezon 4. kez takımını yalnız bırakacak. Tecrübeli çalıştırıcının kulübede olmadığı hiçbir maçı kazanamayan Cimbom, bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 23 puanla ligde 9. sırada bulunuyor. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla ligde iyi bir çıkış yakalayan Başakşehir ise 9 galibiyet, bir beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 28 puan topladı ve 16. haftayı 4. sırada bitirdi.
27. RANDEVU
Galatasaray ile Başakşehir bugün ligde 27. kez karşılaşıyor. Geride kalan lig maçlarından 13'ünü sarı-kırmızılılar, 7'sini turunculacivertliler kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.