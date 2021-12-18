Galatasaray'dan Başakşehir maçı sonrası Zorbay Küçük'e tepki!

Galatasaray, 1-1 biten Başakşehir maçını yöneten Zorbay Küçük ile ilgili açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Galatasaray aleyhine yapılan hakem hatalarının haftalardır süregelmesi, bunların tesadüf olmadığını sadece Galatasaraylılara değil Türkiye spor kamuoyuna da düşündürmektedir. Nitekim, bu yöndeki görüşler eski MHK başkanları, hatta rakip takımların taraftarı olduğu bilinen spor yorumcuları tarafından dahi dile getirilmiştir.

Bu hataların Galatasaray'ın sportif başarılarına ve mali kaynaklarına verdiği zararlar tahammül sınırlarımızı zorlarken, 18 Aralık 2021 tarihli Medipol Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük'ün milli formayı terleten; bu sene Avrupa kupalarında büyük başarı elde edip Türk futbolunun seyrini değiştiren kıymetli futbolcularımıza yönelik hakaretamiz ifadeleri bardağı taşıran son damla olmuştur.

Bugün, saha içinde ve dışında, hakem hatasının ötesinde bir skandal yaşanmıştır. Tarafsız olması gerekirken sporcularımıza hakaret eden, spor ahlakından nasibini almamış bu kişinin, Türk futbolunda görev alması kabul edilemez. Zorbay Küçük, gözlemci raporlarında da görülebileceğinden şüphe etmediğimiz haddini bilmez davranışları karşısında bir yaptırıma maruz bırakılmazsa, bu kayıtsızlığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkça Galatasaray'ın karşısında durması olarak yorumlayacağız.

Hakemin görevi adalet dağıtmaktır. Ancak, hakemler Galatasaray söz konusu olunca adaletsizliği, çifte standardı ve karşı tarafı kayırmayı normal hale getirmişlerdir. Galatasaray'a yapılanlar Türkiye Süper Ligi'ni trajikomik bir müsamereye dönüştürmekte, takımların performanslarını sorgulayarak oyunu güzelleştirmelerini önlemekte ve önde koşar görünenlerin de bu performansına gölge düşürmektedir.

Sadece Galatasaray Spor Kulübü'nün değil Türk futbolunun menfaatlerine zarar veren bu davranışlara karşı atılması gereken her türlü hukuki adımı atmaktan imtina etmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Galatasaray Spor Kulübü"