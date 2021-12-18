Galatasaray'a Marcao müjdesi!

UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Lazio maçında sakatlanan Marcao'dan iyi haber geldi. Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyen Brezilyalı stoper, dün takımla antrenmana çıktı. Sacha Boey'in ise günü tedavisinin ardından özel program dahilinde geçirdiği kaydedildi. Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera ve Christian Luyindama'nın tedavisine devam edildi. Marcao, hem geriden oyun kurması hem de savunmadaki kritik hamleleri sayesinde sarı-kırmızılıların belkemiği haline geldi.