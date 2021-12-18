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Galatasaray bombayı patlatıyor! Real Madrid'in yıldızı Luka Jovic

Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin oldukça uzağında kalan Galatasaray, gözünü ara transfer dönemine çevirdi. Takıma golcü takviyesi yapmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, listenin ilk sırasına Luka Jovic'i yazdı. İşte flaş transfer haberinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Galatasaray bombayı patlatıyor! Real Madrid'in yıldızı Luka Jovic

Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da Luka Jovic heyecanı yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Real Madrid formasını giyen dünyaca ünlü Sırp yıldızın transferi için resmen harekete geçti.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Real Madrid'in yıldızı Luka Jovic

63 MİLYON EURO ÖDENDİ

Yönetimin, İspanya'da fazla forma şansı bulamayan Jovic'in menajeriyle görüşerek ilk resmi adımı attığı belirlendi. 23 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'den ayrılmayı düşündüğü, Galatasaray'a gelmeye de sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Real Madrid'in yıldızı Luka Jovic

Takvim'in haberine göre; sarı-Kırmızılılar şu anda Jovic'in kiralanması konusunda İspanyol deviyle pazarlıklarını sürdürüyor. 2019 yılında 63 milyon Euro karşılığında Eintracht Frankfurt'tan Real Madrid'e transfer olan yıldız futbolcu 43 maça çıkıp sadece 3 gol atabildi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Real Madrid'in yıldızı Luka Jovic

BU SEZON 1 GOL ATABİLDİ

Bu sezon 8 maçta rakip ağları 1 kez sarsabilen Jovic'in 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın Sırp forveti satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtiliyor. Jovic kısa süre önce Sarı-Kırmızılı kulübü Instagram üzerinden takibe başlamıştı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Real Madrid'in yıldızı Luka Jovic

JOVIC GELİRSE KİM GİDECEK?

Galatasaray eğer devre arasında Luka Jovic'i kadrosuna katarsa bu kez farklı bir konu gündeme gelecek. Böyle bir durumda kadrosunda 14 yabancısı bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın hangi forvetini gözden çıkaracağı sorusu yanıt arayacak.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Real Madrid'in yıldızı Luka Jovic

Teknik direktör Fatih Terim'in Mostafa Mohamed'in takımda kalmasını istediği, bu nedenle Mbaye Diagne ile yolların ayrılabileceği belirtiliyor.

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