Galatasaray bombayı patlatıyor! Real Madrid'in yıldızı Luka Jovic

Bu sezon 8 maçta rakip ağları 1 kez sarsabilen Jovic 'in 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray 'ın Sırp forveti satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtiliyor. Jovic kısa süre önce Sarı-Kırmızılı kulübü Instagram üzerinden takibe başlamıştı.

JOVIC GELİRSE KİM GİDECEK?

Galatasaray eğer devre arasında Luka Jovic'i kadrosuna katarsa bu kez farklı bir konu gündeme gelecek. Böyle bir durumda kadrosunda 14 yabancısı bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın hangi forvetini gözden çıkaracağı sorusu yanıt arayacak.