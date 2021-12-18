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Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Berkan'dan hakem Zorbay Küçük'e flaş tepki! "Yalancı dedi"

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Başaşehir ile karşı karşıya gelirken, maç sonrası sarı kırmızılıların genç yıldızı Berkan Kutlu konuştu. Berkan konuşmasında Zorbay Küçük'e dair, "İçeride ve sahada; bu kelimeler kullanılır mı? Koridorlarda oyuncumuza 'yalancı' deniyor. Kabul etmiyorum ben." dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 21:39 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 21:47
Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Berkan'dan hakem Zorbay Küçük'e flaş tepki! "Yalancı dedi"

Galatasaraylı Berkan Kutlu, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.

Öncelikle karşılaşmayı değerlendiren Berkan Kutlu "1 puan için üzgünüz. Daha fazla hak ettiğimizi düşünüyorum. Futboldan başka şeyler de konuşmak istiyorum. Burada öyle şeyler yaşandı ki saygı çerçevesi aşıldı. Bize yalancı denmesi. Kerem'e yalancı dendi. Kerem burada hiçbir şey yapmadığı halde bu kullanılan kelimeler... 1 metre önümde oldu. Her şeyden önce saygı bekliyoruz. Niye böyle oldu anlamıyorum. Biz Galatasaray oyuncusuyuz. Her şeyden önce insanız. Kabul etmiyorum." dedi.

Zorbay Küçük'ün Kerem Aktüroğlu ile ilgili "Yalancı" dediğini belirten Berkan Kutlu "İçeride ve sahada; bu kelimeler kullanılır mı? Koridorlarda oyuncumuza 'yalancı' deniyor. Kabul etmiyorum ben." açıklamasını yaptı.

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