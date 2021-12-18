Galatasaray Başakşehir maçı CANLI izle! GS Başakşehir maçı canlı skor takibi

Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan Galatasaray, teknik direktör Emre Belözoğlu ile çıkışa geçen Başakşehir'i konuk ediyor. Lider Trabzonspor'un uzağında kalan sarı-kırmızılılar, güçlü rakibini mağlup edip kötü gidişe son vermek istiyor. Cimbom, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin oynanacağı haftada hata yapmak istemiyor. Başakşehir ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.





GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

Galatasaray: İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Diagne

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay, Chadli, Okaka

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Başakşehir maçı 19:00'da başladı. Zorlu mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak kritik müsabakayı Zorbay Küçük yönetiyor. Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Candaş Elbil üstlenecek. Burak Şeker ise maçın 4. hakemi olarak görev yapacak.

27. RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir ligde 27. kez karşılaşıyor. Geride kalan lig maçlarından 13'ünü sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

İÇ SAHADA ASLAN ÜSTÜN

Galatasaray, ligde daha Başakşehir'i 13 kez konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu. Sahasındaki müsabakalarda 27 gol atan Galatasaray, kalesinde 13 gol gördü.