Haberler Galatasaray Galatasaray - Başakşehir maçı CANLI İZLE 🔥 | Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak?

Galatasaray - Başakşehir maçı CANLI İZLE 🔥 | Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak?

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Aslan, formda Başakşehir'i yenerek yükselişe geçmek istiyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehirse, Galatasaray'ı yenerek yükselişini devam ettirmeyi amaçlıyor. Kritik maçı Zorbay Küçük yönetecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 17:02
Galatasaray - Başakşehir maçı CANLI İZLE 🔥 | Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak?

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Süper Lig'in 17. haftasında heyecan dorukta. Fatih Terim'in Galatasaray'ı, Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'i konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta oynanacak?

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Galatasaray Başakşehir maçı 18 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu fotomac.com.tr'de yer alacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇININ HEKEMİ KİM?

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak kritik müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek. Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Candaş Elbil üstlenecek. Burak Şeker ise maçın 4. hakemi olarak görev yapacak.

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