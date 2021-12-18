Galatasaray - Başakşehir 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaştı. NEF Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çaldı.

Kritik müsabaka iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir'in golü 20. dakikada Okaka'dan geldi. Galatasaray'ın golünü 88. dakikada Mostafa Mohamed kaydetti.

DUARTE 90+6'DA KIZARDI!

Başakşehir'in Brezilyalı stoperi Leo Duarte, 90+6. dakikada üst üste gördüğü iki sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

CİMBOM LİGDE GALİBİYETİ UNUTTU!

Sahasında ağırladığı Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray ligde galibiyeti unuttu. Sarı-kırmızılıların 3 puan hasreti 6 maça çıktı.

Bu sonuçla Galatasaray'ın puanı 24 oldu. Ligdeki yenilmezlik serisi 9 maça çıkan Başakşehir 29 puana ulaştı.