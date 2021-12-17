SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Marcao takımla çalışmalara katıldı

Galatasaray'a Brezilyalı stoperi Marcao'dan iyi haber geldi. Sarı-kırmızılıların deneyimli savunmacısı, sakatlığı sebebiyle Sivasspor karşılaşmasında forma giyememişti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamlarken, sakatlıktan dönen Marcao da kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sacha Boey, tedavisinin ardından günü sağlık ekibimiz tarafından kendisi için hazırlanan program dahilinde geçirdi. Fernando Muslera ve Christian Luyindama'nın tedavisine devam edildi.